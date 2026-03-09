横転した原付バイクに乗用車が衝突 女性死亡 近くに小動物の死がい 指宿市の国道で9日あさ、横転していた原付バイクにあとから来た乗用車が衝突しました。 原付バイクを運転していた60代の女性が死亡し、タヌキとみられる小動物の死骸がありました。 指宿警察署によりますと9日午前6時ごろ、指宿市十二町の国道226号で横転していた原付バイクに乗用車が衝突しました。死亡したのは67歳の女性 警察が経緯を捜査 原付バイクを運