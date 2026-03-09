ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÃÏ°è¤ÎÆÃÀ­¤òÀ¸¤«¤·¤Æµ¯¶È¤·¤¿½÷À­¥êー¥Àー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¥­¥é¥êÂç¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¥­¥é¥êÂç¾Þ¡×¤Ï¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À­¤Î»ö¶È¤ä³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÆîÆüËÜ¥ê¥Ó¥ó¥°¿·Ê¹¼Ò¤¬µîÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï47¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é5¿Í¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ð»³³¥¤Î¡Ö¥·¥é¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼¯»ùÅç»Ô¤Î´ë¶È¡Öethical