Á´¹ñ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡¢ÌýÍÈ¤²¤Î¤´ÅöÃÏ¥ì¥·¥Ô¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÇ¼Æ¦¿®ÅÄ¡×¤ò¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¡ÖÇ¼Æ¦¿®ÅÄ¡×¤Ï¡¢ÌýÍÈ¤²¤ÇÌîºÚ¤äÆ¦Éå¡¢µû¤Î¤¹¤ê¿È¤Ê¤É¤ò´¬¤¯¡Ò¿®ÅÄ´¬¤­¡Ó¤Î¶ñ¤òÇ¼Æ¦¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ìÉÊ¡£ÂÞ¾õ¤Ë³«¤¤¤¿ÌýÍÈ¤²¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¾Æ¤±¤Ð¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£¤Ä¤±¤Ä¤æ¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡ª¡ØÇ¼Æ¦¿®ÅÄ¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÌýÍÈ¤²¡Ä¡Ä2Ëç Ç¼Æ¦¡Ä¡Ä2¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê80g¡Ë ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä40