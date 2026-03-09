傷害の疑いで、新潟市西区に住む無職の男（47）と住居不定の無職の男（53）が9日、逮捕されました。警察の調べによりますと、2人は去年8月20日午前4時半頃、新潟市中央区の路上で、40代男性の顔などを10数回殴るなどの暴行を加え、さらに午前4時45分頃には中央区内の飲食店で、男性の脇腹を足蹴りし、頭などを数回殴るなどの暴行を加え、顔面や両眼の打撲などのケガをさせた疑いです。被害者が翌日に警察に届け出て発覚しました。3