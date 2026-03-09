¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó ºÎÍÑ¾ðÊó¡Û 3·î3Æü ¸ø³« ¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï3·î3Æü¤è¤ê¡¢Çî»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÂ°»þ¤Ë¤Ï¤É¤ÎÉô½ð¤Ç¤âÆþ¼Ò»þ100Ëü±ß¡¢ËèÇ¯3·î¤Ë100Ëü±ß¤ÎÇî»Î¼êÅö¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡£ ÇÛÂ°¤Ï±þÊç»þ¤Ë±þÊç¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿½ñÎà¤ò´ð¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Íý¹©·Ï¡¢ÇÀ³Ø·ÏÇî»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢2027Ç¯ÅÙ¿·Â´¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï2027Ç¯ÅÙ¿·Â´ºÎÍÑ¤Ø¤Î±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£