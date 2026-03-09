◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）新入幕の東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）は、十両の佐田の海を押し出し、初白星を挙げた。強烈な突き押しで相手を圧倒した。「とりあえず、ひとつ勝てて、よかった」とほっとした表情で話した。藤凌駕は、愛知・春日井市出身。拓大時代は全国大学選抜宇佐大会で優勝するなど活躍した。２０２５年春場所、幕下付け出しで初土俵。幕下を４場所で通過し、新十両の昨年九州場