¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¸åÈ¾AT¤Ë¥­¥ì¥­¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÌ¥¤»¤¿¥É¥¤¥Ä1Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î8Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ÏÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÆÍÇË¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£16°Ì¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤âÀèÈ¯¤·¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£