アマチュアのボディビル大会NABBA 2025-Over40 で優勝を飾った、ゾンビ井上さん（@ZOMBIE_INOUE）は41歳にして平均月収8万円ほど。しかしかつてはホストクラブや芸能事務所を経営し、年商3億円を誇った辣腕だ。単に収入だけをみれば没落に思える現在地を、「幸せ」と話すその理由とは――。◆ゲイバーで食い繋いだ20代――若い頃から社長になるのが夢だったと伺いました。ゾンビ井上：そうですね。20歳くらいのとき、友人に誘わ