¡Ö1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤½¤¦¡×Ï¢ºÜ¤¬°ìÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿ºòÇ¯²Æ¡¢ËÜÅö¤ÏÌ¡²è²È¤ò¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¶È¤·¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ó¤­¤Ä¤µ¤ó¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸»ºÀ­¤¬¤Ê¤¤¡á°­¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼Î¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤ìÔÂô¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖµÙ¤ßÊý¡×¤ÎÅ¯³Ø¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë¡ÖµÙ¤ß²¼¼ê¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ä¡¢¶¯À©Åª¤ËÇ¾¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ