¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF´ú¼êÎç±û¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹âÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£ÅÁÅý¤Î°ìÀï¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¡É¤Ï¡¢35Ê¬¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬Æ¬¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤Ï¤Ä¤«¤º¤ËPKÀï¤ËÆÍ