¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇË²õ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÂçÃ«¤¬Åê¹Æ¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡ÈÇË²õ¡É¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û1¼¡¥é¥¦¥ó¥É3Ï¢¾¡¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¸å¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î