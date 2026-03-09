4Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿ÅçÅÄËã±û¤Î±éµ»¤ËÂçÊª²Î¼ê¤â´¶·ã¤·¤¿(C)Getty Images¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿17ºÐ¤ÎÅçÅÄËã±û¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØMiracle¡Ù¤òºî»ìºî¶Ê¤·¤¿YOSHIKI¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¡ªÅçÅÄËã±û¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥Ô¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯YOSHIKI¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö±éµ»¤Ï´¶Æ°Åª¡¢ºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅçÅÄ¤Î±éµ»¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖYOSHIKI