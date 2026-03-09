ÆüËÜÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤·¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É(C)Getty Images¾¡Íø¤Þ¤Ç»æ°ì½Å¤Î¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿¡£3·î8Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ë3-4¤ÈÀËÇÔ¡£½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ï¡¢9Æü19»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë´Ú¹ñÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ë»ø¤Î4ÈÖ¡ªµÈÅÄÀµ¾°¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤ò¸«¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤òÍÊ¤¹¤ë¡ÈºÇ¶¯·³ÃÄ¡É¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤¹¤ëÅê