長射程ミサイルの発射機などが陸自健軍駐屯地に搬入されたことを受け、取材に応じる熊本市の大西一史市長＝9日午後、熊本市役所防衛省九州防衛局は9日、敵領域の基地などを攻撃する「反撃能力」（敵基地攻撃能力）に位置付けられる陸上自衛隊の長射程ミサイルについて、今月31日に熊本市の健軍駐屯地に配備すると明らかにした。市長や熊本県知事らを対象とした装備品展示会を17日に駐屯地で実施するとも発表。陸自は既に発射機な