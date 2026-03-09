Çä¤ê¾å¤²¤ò²áÂç¤Ë·×¾å¤·¡¢·è»»¤òÊ´¾þ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëAI³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤È¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË2¿Í¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎAI³«È¯´ë¶È¡Ö¥ª¥ë¥Ä¡×¤È¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÎÀõ°æ¾¡ÌéÈï¹ð¤ÈÍ­ÀôÎ´¹ÔÈï¹ð¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò111²¯±ß¤Û¤É¿åÁý¤·¤·¡¢¥¦¥½¤ÎÍ­²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ