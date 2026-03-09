ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがファンに囲まれるなか、落ち着いた態度で対処した。3月9日、海外の芸能ニュースを扱うSNSアカウント「Vendetta Dailly」には、「パリでファンとともにいる姿が捉えられた」という文章とともに、ジェニーの動画が公開された。【写真】ジェニーのド派手な誕生日クラブ動画が炎上公開された動画のなかのジェニーは、フランス・パリの街を歩いていたところ、多くのファンに囲まれた。