¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Î½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÆ­¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡ÖÃÍ¤´¤í´¶¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ó½ë¤ÎÄ¹´ü²½¤ò¸«±Û¤·¤¿¡ÖÎÃÌ£¡×¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÏÃÂê¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤ÈÅ·¤×¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢¤Þ¤À¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Ãæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüÀ¶¿©ÉÊÎäÅà¤¬»»½Ð¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ£²¡óÁý¤Î8,889²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿­Ä¹¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡¢ÊÛÅöÁÚºÚ¤ò¤Î¤¾¤¯ÌÍÎà¤ä¡¢ÊÆÈÓ