Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡¢ÆÊÌÚ¤Î1ÅÔ4¸©¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÉô²°¤Ç¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¡Ö¿À¤Î¥¨¥¹¥Æ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¼Â¼Á·Ð±Ä¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤éÃË½÷15¿Í¤¬2·î16Æü¤ËÉ÷Â¯±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¶È³¦¤Ç¤ÏÍ­Ì¾¤ÊÅ¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À­¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖË¡Îá½å¼é¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤¤¤ËÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦Æâ¤Ç¤Î°­É¾¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È