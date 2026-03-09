Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦µþÅÔÉÜÃÎ»öÁª¡Ê19Æü¹ð¼¨¡¢4·î5ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¡¢¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ç°å»Õ¤Î¿·¿ÍÉÍÅÄÁï»á¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ¼«Í³ÅÞ¡×¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤Î»²±¡ÈæÎãÂåÉ½¤Ç·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¡¢1´üÌ³¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢3Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦À¾ÏÆÎ´½Ó»á¡Ê70¡Ë¤È¡¢µþÅÔ²ÚÄºÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¿·¿ÍÆ£°æ¿­À¸»á¡Ê69¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£