·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì»á¤¬9Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤ëÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬µÞÍî¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤¬°ì»þ4200±ß¤òÄ¶¤¨¡¢½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ2892±ß12Á¬°Â¤Î5Ëü2728±ß72Á¬¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÃ«»á¤Ï¡ÖÍ­»ö¤¬¤¢¤ë¤È³ô¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó³Î¼Â¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü²½¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼