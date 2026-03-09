ネット上では「クルマを運転する資格ない」「呼気検査は正当」など大きな反響広島県警は2026年2月22日、警察官の飲酒検知を拒否したとして、広島県呉市に住む31歳の会社員の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。これは2月22日の午前3時55分頃、警察官が「交差点で青になっても動かないクルマがある」との110番通報を受けて呉市内の市道に駆けつけ、普通貨物自動車を運転していた男に職務質問をしたものです。【画像】飲酒