3月8日付けの男子世界ランキングが発表された。〈スイング写真〉“頭残し”が減った!?松山英樹のビフォーアフター米国男子ツアー「アーノルド・パーマー招待」を制した24歳レフティ、アクシャイ・バティア（米国）が39位から19位に浮上。自身初のトップ20入りとなった。同大会を41位で終えた松山英樹は12位をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（65位）、中島啓太（118位）、金谷拓実（127位）、比嘉一貴（130位）、平田憲聖（180