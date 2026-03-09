平塚新夢が自身のインスタグラムを更新。友人とDa-iCEのライブを楽しんだ様子を投稿すると、メンバーが写るポスターの前で撮った記念写真を公開した。【写真】メンバーの1人、花村想太に「#飲みかけのタピオカ飲ませてみた」平塚は日本の5人組ダンス＆ボーカルグループ“Da-iCE”の大ファン。「珍しくいっぱい撮ったから久々に載せちゃお〜！」とコメントを添え、友人と訪れたライブの様子を公開。「いつも一緒にライブに行ってく