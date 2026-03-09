ビジュアルでも人気を集める女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。1月のオフには南太平洋に浮かぶ島々、ニューカレドニアとバヌアツで過ごしたことを投稿した。【動画】まるでターザン!? ビキニ姿の伊藤真利奈が海にダイブ！伊藤はJLPGAのプロテスト合格を目指す一方で、師事するデービッド・スメイルの出身国ニュージーランドを拠点に同国やオーストラリアの大会に参戦するなど、活躍の場を海外にも広げてい