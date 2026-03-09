〜 2026年2月の「人手不足」関連倒産動向 〜2026年2月の「人手不足」倒産は47件（前年同月比147.3％増）で、2025年9月の48件以来、5カ月ぶりに40件台に乗せた。2026年1-2月累計は83件（前年同期比45.6％増）で、同期間では調査を開始した2013年以降、最多だった前年の57件を大きく上回り、増勢を強めている。2月は、「求人難」が20件（前年同月比233.3％増）、「人件費高騰」が21件（同110.0％増）、「従業員退職」が6件（同10