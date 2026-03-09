札幌駅周辺はホテルの建設ラッシュやリニューアルが続いています。２０２５年１２月に開業した「ザ・ゲートホテル」。「三井ガーデンホテル」は２月、リニューアルオープンしました。さらに、赤れんが庁舎の近くには高級ホテルの「ハイアット・セントリック」が６月に開業予定。「ホテルグレイスリー」は順次リニューアルし、７月に完成する予定です。また、２０２７年３月には札幌駅北