◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が、牧秀悟選手がけん制アウトとなった場面に言及しました。両チーム無得点で迎えた4回、日本は2アウト満塁で打席に大谷翔平選手が入る絶好のチャンス。しかし2塁ランナーの牧選手が相手キャッチャーのけん制で刺され3アウトとなり、チャレンジも認められませんでした。井端監督は試合後の