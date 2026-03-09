中東情勢が緊迫化するなか、アメリカがホルムズ海峡でタンカーの護衛をおこなう方針を示していることに関し、高市総理は9日、「日本政府に対してアメリカから何ら要請はない」と明らかにしました。衆議院・予算委員会で、国民民主党の田中健議員の質問に答えました。