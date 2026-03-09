中東情勢が緊迫化し、原油価格の高騰が懸念されるなか、高市総理は9日、衆議院・予算委員会で「既に原油調達先の拡大に動いている」と説明しました。また、「国内のガソリンなどの価格安定に向けた対応を検討している」と話したうえで、「中東情勢の今後の推移を注意しながら、我が国のエネルギーの安定供給確保には万全を期してまいりたい」と訴えました。