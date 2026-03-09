◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位ノニト・ドネア（フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸（帝拳）（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）が9日、横浜市内のジムで練習を公開した。入念にアップを行った後は軽めのシャドーボクシングとミット打ちを行うと、サンドバッグ打ちではサウスポースタイ