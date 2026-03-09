今大会限りで現役引退を表明したスピードスケートの郄木美帆選手（31）。日本のエースがラストランに選んだのは、短距離から長距離の4種目で争う世界オールラウンドスピードスケート選手権。前半2種目をトップで折り返すと、郄木選手が世界記録を持つ1500メートル。積極的な滑りで、フィニッシュ後はガッツポーズ。本人も納得の全体2位に入り、3種目を終え暫定トップをキープする。そして、「Living Legend MIHO TAKAG