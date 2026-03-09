【モデルプレス＝2026/03/09】俳優の竹内涼真が3月9日、都内で開催されたミュージカル『奇跡を呼ぶ男』製作発表記者会見に出席。作品に込めた思いを語った。【写真】竹内涼真、イケメン弟顔出し2ショット◆竹内涼真主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」1992年スティーヴ・マーティン主演の映画「奇跡を呼ぶ男」をもとに、2010年にミュージカル化され、ラウル・エスパルザ主演でブロードウェイに進出した本作。5年ぶりのミュージカルと