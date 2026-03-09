今週の中国地方は寒気の影響で、晴れても風が冷たく寒いでしょう。また、明日10日(火)の朝にかけてと、13日(金)は日本海側や中国山地沿いで雪が降る見込みです。日本海側の地域にお住まいの方は、明日10日(火)の通勤、通学は時間に余裕を持って出かけるなど、積雪や路面の凍結に伴う交通障害にご注意ください。今日9日(月)は天気急変突然の雨や雷雨も今日9日(月)、日本海西部を上空に寒気を伴う低気圧が進み、中国地方は大気の状