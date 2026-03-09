今日9日は日差しの届いたところが多くなりました。東海や関東では昨日の最高気温よりやや高く、東京都心では午後3時半までに13.6℃まで上がり、日差しが幾分暖かく感じられました。一方でこの先は真冬の寒さになる日もあり、気温の変動が大きくなりそうです。今日9日関東などで日差しのぬくもり今日9日午後3時までの最高気温は、大阪市では11.2℃と昨日と同じくらい。この時期としては低い気温で、時折吹く風が冷たく感じられま