2026年3月7日(土)、「オランダの半導体メーカーであるNexperiaと中国子会社の間で起きた新たな対立により、世界的な半導体サプライチェーン危機が再び発生する可能性がある」と中華人民共和国商務部が懸念を表明しました。China warns of global chip shortages as Nexperia dispute escalates again | Reutershttps://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-warns-global-chip-shortages-nexperia-dispute-escalat