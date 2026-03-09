ＪＲＡは３月９日、２４年のフェブラリーＳ・Ｇ１を勝ったペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）が８日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。なお、今後は北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬となる予定。同馬は２１年１月に芝の２０００メートルでデビューして８着。３戦目に初めてダートに出走し、１秒３の差をつけて圧勝した。２４年のフェブラリーＳでは、１１番人気の低評価を覆す走り