◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西幕下２枚目・大花竜（立浪）が東同３枚目・貴健斗（湊川）を寄り切り、白星で滑り出した。右のど輪で起こされたが、構わず前に出た。「出てこられると強いのは分かっていたので、相手が前に出てくる前に思い切り当たっていこうと思った」と振り返った。大花竜は西７枚目の先場所で６勝１敗と大きく勝ち越し、自己最高位に番付を上げた。新十両を視界に捉える位置につけ