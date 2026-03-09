６日、敦煌莫高国際空港に着陸する香港発の大湾区航空機。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌3月9日】中国甘粛省敦煌市の敦煌莫高国際空港で6日、冬季運休していた香港旅客路線が再開した。昨年より47日早い再開で、冬・春運航スケジュール（10月下旬〜翌年3月下旬）中の再開は初めて。香港特別行政区と敦煌を効率的に結ぶ。６日、敦煌莫高国際空港に到着した香港発の大湾区航空機。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）６日、敦