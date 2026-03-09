原油価格が高騰する中、フィナンシャル・タイムズは9日、G7＝主要7か国の財務相が石油備蓄の共同放出について協議すると報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは9日、G7の財務相が緊急会合を開き石油備蓄を共同で放出する事について協議すると伝えました。中東情勢の緊迫化を受け原油価格が高騰したことなどを踏まえ対応を協議するとみられます。この共同放出には、すでにアメリカなど3カ国が支持を示しているということ