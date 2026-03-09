激化する中東情勢を受け原油価格は高騰、これに影響を与えたのが9日朝、伝わってきたハメネイ師の後任に二男のモジタバ師が選ばれたという情報でした。現地では、どう受け止められているのでしょうか？モジタバ師は精鋭部隊「革命防衛隊」と近い人物とみられる中、最新情報で、この革命防衛隊が忠誠を誓う姿勢を示しています。イラン国営放送は最高指導者を選ぶ「専門家会議」が臨時会議を行い、圧倒的な賛成多数により選出された