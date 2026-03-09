文部科学省は9日、国公立大2次試験の中期・後期日程で、大学入学共通テストの成績により受験生を門前払いする「二段階選抜」の不合格者が、昨年より582人少ない3477人だったと発表した。前期日程を含めた二段階選抜の不合格者は延べ7612人。中期・後期日程では、国立16大学21学部、公立4大学6学部が二段階選抜を実施した。不合格者が最も多かったのは、国立は山梨大の407人、公立は大阪公立大の721人だった。後期日程は12日