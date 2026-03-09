熊本市の大西一史市長は9日、長射程ミサイル発射機などが事前連絡なく市内の陸上自衛隊駐屯地に搬入されたことを受け防衛省を批判した。記者団に「信頼感がとても低下している。誠実に説明していただく場が必要だ」と述べた。