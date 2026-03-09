俳優・鈴木亮平が主演のＴＢＳ系日曜劇場「リブート」第７話が８日放送された。裏社会を生きる冬橋とともに、ＮＰＯ法人「しぇるたー」で行き場のない子どもたちのために尽力していたマチを巡る状況が一変。儀堂に協力した上で、裏組織トップの合六からは幹部候補に抜てきされたが、悲劇の結末を迎えることになった。悲しみに暮れる冬橋に対して、「ゴメン、一緒に夢叶えられなかった。家族になってくれてありがとう」と必死に