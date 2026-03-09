イラン情勢をうけて原油価格が高騰し、日経平均株価の終値は過去3番目の下落幅となりました。【映像】日経平均 9日終値は2892円安中東情勢の緊迫が長期化するという懸念から、国際的な原油取引の指標となる先物価格は3年9カ月ぶりの高値圏まで急上昇しました。そのため原油高による企業業績への懸念から日経平均株価は全面安の展開となり、一時下げ幅は4000円を超えました。9日の終値は前の営業日より2892円安い5万2728円