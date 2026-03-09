イラン情勢を受けての日本市場の反応です。株価は先週末より2892円安で取引を終え、過去3番目に大きい下げ幅を記録しました。東証から中継です。原油価格が急激に上昇したことを背景に物価高がさらに進み、景気が後退するのではとの見方が急速に広がっています。きょうの東京株式市場は全面安の展開となり、日経平均株価は一時4200円以上急落。結局、終値は先週末より2892円安い5万2728円と、過去3番目に大きい記録的な値下がりと