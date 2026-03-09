歌手リアーナ（38）がパートナーでラッパーのエイサップ・ロッキー（37）と3人の子どもたちと暮らす米ビバリーヒルズの自宅に向けて複数発の銃弾を発射した疑いで8日、30歳の女が逮捕された。米ピープル誌によると、銃弾のうち1発は壁を貫通しという。最初に報じたロサンゼルス・タイムズ紙は、少なくとも10発の銃弾が自宅ゲートの向かい側に停められた車から発砲されたと伝えている。女は現場からそのまま車で逃走したが、通報を