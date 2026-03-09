3月10日（火）の『徹子の部屋』に、岸本加世子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！16歳でデビューし、来年50周年を迎える岸本。岸本の母は36年前に他界したが、静岡弁が達者だった母が恋しく、年々、故郷・静岡への愛が強まっているという。静岡おでん、浜名湖産のカキなど季節の食材を求め頻繁に通っているそうだが、なかでも一番好きなのはマグロ。静岡という土地柄はもちろん、実父がマグロ船の船員だった影