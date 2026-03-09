【第88話】 3月9日 公開 第88話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月9日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第88話「無心する女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第88話では、すみれが大晦日に夜通しうてるスロットイベント「三重オールナイト」に参加するため、雄星に軍資金をねだる。無事20万円を手にいれた彼女だが、無事新年を迎えられるのか……。 なお、最