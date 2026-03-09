佐賀バルーナーズは3月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の特別指定選手として加入していた轟琉維の活動期間が同日をもって終了したことを発表した。 佐賀県出身の轟は、169センチ71キロのポイントガード。福岡第一高校出身で、現在東海大学に在籍している。昨シーズンに特別指定選手としてアルバルク東京でBリーグデビューを飾った。 今シーズンは20