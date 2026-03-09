3月9日、B2東地区の福島ファイヤーボンズはクラブ公式Xにて、同6日に退団したジェフ・ギブスが帰国したことを報告した。現在45歳のギブスは、188センチ112キロのセンター。日本ではトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷と多くのチームで活躍を見せ、越谷アルファーズで選手キャリアを終えた。今シーズ